Она озвучила свое желание на день рождения.

Сестра украинской телеведущей Марии Ефросининой, которая живет в РФ, рассказала, о чем она мечтает. В свой день рождения Лиза Ющенко заявила, что хочет мира.

Однако сестра Ефросининой ничего не сказала о полномасштабной войне РФ против Украины. Вместо этого она заявила, что просит лишь об одном - чтобы "закончился ад".

"В свой день рождения, вот уже второй год подряд , прошу только одного - чтоб закончился ад и наступил мир", - написала Ющенко в Instagram.

В прошлом году она действительно заявляла, что хочет мира. Однако за все это время Ющенко ни разу не высказались о войне и том, что происходит в Украине, где она родилась и выросла.

Ефросинина на новый пост Ющенко не отреагировала. Она подписана на сестру в Instagram, однако "лайкать" его не стала.

Что известно о сестре Маши Ефросининой

До полномасштабной войны РФ против Украины между Ющенко и Ефросининой были теплые отношения. Они вместе летали на отдых, собирались семьями и публиковали общие фото. Однако после 24 февраля все изменилось.

Ющенко лишь единожды высказалась о событиях в Украине. Она опубликовала пост, в котором была лишь картинка с призывом остановить войну. Однако Ющенко не называла РФ агрессором и больше ничего не публиковала о том, что оккупанты устроили в Украине. На фоне этого ее отношения с Ефросининой, как отметила сама ведущая, свелись к нулю.

Не так давно звезда поставила точку в вопросе о сестре, живущей в РФ. Ефросинина отметила, что не может отвечать за поступки других людей.

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