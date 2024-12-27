Легкоатлетка поделилась, когда они с любимым хотят пожениться.

Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала предстоящую свадьбу со своим женихом - профессиональным бегуном Назаром Степановым. Знаменитость поделилась, где планирует организовать праздник и какой видит свою свадьбу.

Как известно, пара находится в отношениях уже пять лет, а осенью прошлого года стало известно о помолвке спортсменов. Однако с женитьбой влюбленные не спешат. Сначала они планировали заключить брак после Олимпиады, которая была в августе этого года, но после завершения соревнований молодые до сих пор не определились с датой бракосочетания.

Ярослава в интервью для телеканала "Дом" отметила, что они с Назаром "ждут подходящего момента". Легкоатлетка намекнула, что свадьба состоится после завершения войны в Украине.

"Подружка постоянно говорит: "Я уже хочу погулять на вашей свадьбе. Пожалуйста, организуйте свадьбу". Но это все сложно, мы ждем подходящего момента. Говорят, что сегодня надо жить здесь и сейчас. Но все же надо найти такой момент, чтобы все было хорошо - в Украине и в мире", - пояснила звезда спорнта.

Магучих акцентировала, что свадьба должна состояться именно в Украине. Но в связи с полномасштабной войной, пока она не хочет ее организовывать. По словам спортсменки, ей предлагали устроить праздник за границей, однако для нее важно собрать родных и близких в одном месте, а многие во время войны не смогут выехать из Украины.

"Свадьбу хочу в Украине. Мне предлагали организовать ее за границей, но я не хочу. Я с детства хотела свадьбу - такую дома, с родственниками, со всеми застольями. Конечно, когда я выросла, то уже не хочу такой масштабной, большой свадьбы, как раньше. Но все равно хочется собрать родственников и друзей в одном месте", - рассказала знаменитость.

Также девушка поделилась, как любимый поддерживает ее во время соревнований. Олимпийская чемпионка говорит, что часто Степанов переживает за выступление любимой больше, чем она сама. Ярослава благодарна избраннику, что он всегда рядом и счастлива, что находится с ним в отношениях.

"Он волнуется больше, чем я. Он всегда в меня верит, поддерживает перед соревнованиями. После выступления подходит, поздравляет, а потом: "Ну, наконец-то ты отпрыгала, теперь все хорошо". Я чувствую его колоссальную поддержку. И я очень рада, что все у меня так сложилось", - добавила Магучих.

Напомним, ранее Forbes раскрыл, сколько за последний год заработала 23-летняя Ярослава Магучих. Спортсменка получает доход не только от призовых мест в соревнованиях.

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