Спортсменка получает доход не только от призовых мест в соревнованиях.

Стало известно, сколько за 2024 год заработала известная украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту, Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих, которую признали лучшей легкоатлеткой в мире.

Информацию о заработках и, откуда получает доход спортсменка, обнародовало издание Forbes. Со ссылкой на представителя знаменитости, журналисты сообщили, что 23-летней рекордсменке доход приносят вознаграждения за призовые места в соревнованиях. За этот год ей удалось получить 265 тысяч долларов призовых.

Однако звезда зарабатывает не только на этом. Также у нее есть рекламные контракты с различными брендами. Ярослава неоднократно становилась лицом украинских и международных компаний, что приносит ей довольно большие деньги. Среди брендов, с которыми сотрудничала спортсменка, Puma, Omega и ReO.

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Иногда эти заработки даже превышают призовые доходы. В частности, с рекламных интеграций Магучих за 2024 год удалось заработать от 280 тысяч до 640 тысяч долларов.

К слову, летом этого года Ярослава завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. Она выиграла соревнования в прыжках в высоту с результатом 2 метра. Также знаменитости удалось установить мировой рекорд во время соревнований на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Легкоатлетка покорила высоту 2,10 метра.

Напомним, ранее Ярослава Магучих ответила, из-за чего может поссориться с любимым. Легкоатлетка уже более пяти лет находится в отношениях со спортсменом Назаром Степановым. Ярослава отметила, что в их паре бывают разные моменты и причины для споров.

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