Знаменитости выразили свою любовь и восхищение от Киева.

В конце мая киевляне ежегодно отмечают день столицы. Эта дата важна для всего украинского народа, поскольку Киев один из старейших городов, который пережил немало испытаний, но продолжает цвести и развиваться. Сегодня украинской столице исполнилось 1542 года.

По случаю праздника украинские актеры, певцы, ведущие решили присоединиться к важному событию и поделились фотографиями из разных уголков Киева. УНИАН подготовил подборку поздравлений и фото знаменитостей на фоне столичных пейзажей.

Елена Зеленская

"Киев мой" может с полным правом сказать каждый украинец. Так же как каждый из нас может искренне сказать "мой Харьков" или "моя Одесса", "мой Херсон". Бывает, что свое не дается сразу. Бывает, свое надо завоевать и почувствовать. Как тебя не любить, Киев наш - наш город и место силы! С днем нашего Киева, Украина", - указала первая леди.

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Позитив

"Мой родной город. Ты - дом моих мечтаний и свершений. Твои стены - свидетели моей истории. Мой родной город. Твои красота, сила и несокрушимость вдохновляют. А твои шрамы от ударов врага не дают забыть, какой ценой мы боремся за нашу свободу. Я с тобой навсегда! С Днем рождения, Киев мой!", - поздравил артист.

Катя Осадчая

"Киев мой! Мое самое родное место на свете, с Днем рождения", - написала телеведущая.

Настя Каменских

"Город моего сердца, который хранит в себе лучшие воспоминания. Самый родной Киев. С Днем рождения", - поздравила артистка.

Монатик

"Как тебя не любить, Киев наш? Ты - город силы и любви! Ты наш дом! Наш несокрушимый, могучий и неповторимый, Киев!", - написали звездные супруги.

Наталья Могилевская

"Мирного неба всем киевлянам, счастья, любви и здоровья! Ps. Мое любимое место - Березняки. Пляж, озеро Тельбин. Там прошло мое детство. Иногда в День рождения, в 5 утра, я приезжаю просто посидеть на берегу и вспомнить там самые милые моменты с родителями", - написала исполнительница.

Ирина Билык

"Друзья, поздравляю вас с Днем Киева! Мое любимое место в Киеве - это Владимирская горка. Я там впервые в своей жизни поцеловалась", - рассказала певица.

Лилия Ребрик

"С днем рождения, мой Киев! Самый родной город на земле. Мой город. Ты успокаиваешь своими улочками после шумных ночей. Ты утешаешь своей каштановой красотой после самых страшных новостей. Ты убаюкиваешь лунным сиянием даже самой темной во всех смыслах ночи. Ты - Дом. Ты приют. Ты - тот, к кому хочешь вернуться. Ты всегда в моем сердце, где бы я ни была! Потому что я так тебя люблю!" - поздравила ведущая.

Наталка Денисенко

"Киев мой - это любовь. Сегодня день столицы Украины. Обожаю этот город! Мои самые любимые места: Андреевский спуск, Подол, Набережная Днепра, Парк Наталка, Киевское море", - поделилась актриса.

Напомним, ранее украинские звезды поздравили боксера Александра Усика с победой в бою с Тайсоном Фьюри.

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