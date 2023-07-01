Музыкант в недавнем интервью ответил на все вопросы, которые долгие годы интересовали его фанатов.

Вышла вторая часть большого интервью Олега Винника, который полтора года назад таинственно исчез. Он ответил на вопросы, которые долгие годы интересовали поклонников. В частности, он признался, что женат и имеет сына, а образ холостяка был лишь для привлечения внимания.

Так, исполнитель хита "Нино" сказал, что всегда любил выпивать, однако зависимости у него не было и нет.

"Я никогда не скажу, что не выпиваю. Я выпивал столько, сколько мне было нужно. Никогда не был бухой", - уточнил артист, и добавил, что из-за проблем со здоровьем он вынужден был вовсе отказаться от спиртных напитков.

"Хотя очень люблю пиво", - сказал Олег Винник.

Куда пропадал Олег Винник

Музыкант признался, что все полтора года он был в Германии. Выехал туда в конце февраля прошлого года. Там он находился как резидент. Все это время он лечился, поскольку проблемы со здоровьем были настолько серьезными, что даже мешали ему ходить. Впрочем, во время интервью он выглядел довольно бодрым и здоровым.

Ранее УНИАН писал, как изменился Олег Винник во время болезни.

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