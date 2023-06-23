Певец отпустил длинные волосы и постарел.

Известный певец Олег Винник, о котором почти ничего не было известно с начала полномасштабной войны, решил "вернуться" к своим "волчицам" - так называют его фанаток. В новом интервью, первая часть которого уже появилась на YouTube, можно заметить, что артист сильно изменился.

Так, у Винника новая прическа. Раньше он носил волосы до плеч, сейчас же у него длинная шевелюра и удлиненная челка.

Кроме этого, певец будто бы постарел. Во время болезни, которую он лечил в Берлине, у Винника появились морщины. Также он не смог скрыть синяки под глазами.

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Не изменился только стиль артиста. Для интервью он выбрал черный свитер и темные джинсы. Свой образ артист дополнил часами, браслетами и "ковбойскими" сапогами.

Заметно, что Винник немного потолстел. Он сидел, будто бы прикрывая живот руками. Впрочем, у артиста был веселый голос, он улыбался и даже шутил.

Как Винник выглядел раньше

До полномасштабной войны артист активно гастролировал и часто радовал фанов новыми фото. Раньше Винник мог похвастаться стройным телом, подтянутым животиком и опрятной прической.

"Возвращение" Винника - что известно

После 24 февраля 2022 года певец не делал публичных заявлений о том, где он находится и что делает. Впрочем, почти сразу появилась информация, что певец болеет.

Недавно же Винник решил дать интервью. в нем он, в частности, рассказал, почему больше года не общался с фанатами.

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