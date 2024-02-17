У мужчины умер младший брат.

У известного американского рэпера Snoop Dogg произошла трагедия в семье. У него умер младший сводный брат Бинг Уортингтон. Мужчине было 45 лет. Причина смерти пока неизвестна. Эту новость Snoop Dogg сообщил у себя в Instagram и опубликовал серию фотографий с ним.

Рэпер с братом был очень близким, они часто проводили время вместе. В частности, Snoop Dogg отметил, что у Бинга было хорошее чувство юмора и с ним всегда было весело. Он считал брата лучшим другом и советчиком во всех делах.

"Бинг всегда заставлял нас смеяться. Он был всегда счастливым и улыбчивым человеком. Я всегда буду любить тебя, брат. Теперь ты с мамой. Покойся с миром. До встречи!", - подписал фото рэпер, на котором также запечатлена и их покойная мать.

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Друзья и поклонники рэпера выразили свои соболезнования под постом. Они пожелали мужчине выдержки и сил, чтобы пережить эту страшную потерю родного человека.

Напомним, недавно известная украинская певица Мария Бурмака сообщила о внезапной смерти младшего брата Святослава, который защищал Украину на фронте. Женщина отметила, что его психика и сердце не выдержало и он умер от сердечного приступа.

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