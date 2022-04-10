Исполнительница заявила, что желает победы Kalush Orchestra.

Украинская певица Алина Паш, которая должна была в этом году ехать на Евровидение от Украины, но из-за скандала отказалась от участия, прокомментировала как переживала эту новость.

Об этом она рассказала в интервью "ЖВЛ".

Артистка говорит - песня "Тени забытых предков", с которой та должна была ехать на Евровидение-2022 в Турин уже выполнила свою миссию и нашла своих слушателей. Это подтверждает и то, что ей пишут очень много комментариев поддержки.

"Меня трогают люди, которые пишут эти комментарии, потому что я понимаю, что песня ("Тени забытых предков", - ред) дошла к ним максимально глубоко, и она выполнила свою миссию в какой-то степени. В любом случае я желаю победы Украине, более того, я желаю победы Калушу, потому что они будут представлять нашу страну. То, что именно эта песня не прозвучит на Евровидении, я уже пережила. Самая главная наша победа сейчас все же - это победа историческая", - рассказала Алина Паш.

Артистка добавила, что на несколько дней покинула социальные сети после того, как поняла, что не поедет на Евровидение. Именно тогда у нее был эмоциональный пик, но она сделала выводы.

"Мне было очень обидно за то, что был совершен ряд ошибок с разных сторон, и все это сложилось воедино. Но все это потеряло смысл, как только совсем скоро началась полномасштабная война", - резюмировала Алина Паш.

Напомним, Алина Паш со слезами на глазах рассказала о токсичных отношениях.

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