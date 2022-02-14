Причиной ссоры стала опальная певица Ани Лорак.

Российский артист Филипп Киркоров и телеведущая Регина Тодоренко являются детективами шоу "Маска". Во время последнего выпуске артисты поссорились из-за Ани Лорак.

Регина предположила, что за маской осьминога пряталась Лорак, так как девушку выдавали ноги. По словам ведущей, Ани часто держит ноги иксом, и эта ее отличительная черта ей хорошо запомнилась.

На это отреагировал Киркоров, заявив, что у певицы идеальные ноги. Также он набросился на Регину с угрозами: "Я тебе сейчас по башке дам".

Стоит отметить, что Филипп Киркоров и Ани Лорак уже много лет дружат. Они часто вместе появляются на светских мероприятиях и ходят друг к другу в гости.

Напомним, ранее Регина Тодоренко растрогала историей любви дедушки и онкобольной бабушки.

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