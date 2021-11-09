Телеведущая рассказала, что дедушка еще очень долго не мог смириться со смертью своей супруги.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко поделилась в своем инста-блоге душераздирающей историей любви своих дедушки и бабушки.

Звезда рассказала, что ее дедушка и бабушка вместе прожили сорок лет, но смерть их разлучила. Так, бабушка очень долго боролось с онкозаболеванием, но так и не смогла победить его.

"8 февраля 2003 года бабушка ушла, а дедушка, измотанный жестокой борьбой с онкологией долго ещё не мог поверить, что в этом бою проиграл. Каждый день он ходил на кладбище несколько лет подряд, будто надеясь, что она вернётся и заберет его с собой. Но у неё были другие планы. Она хотела видеть его живым, как бы он ни противился", - написала Регина.

Читайте также"Перелом черепа и плохо вижу": в Киеве жестоко избили композитора группы KAZKA (фото)Также Тодоренко рассказала и о том, что дедушка посадил дерево, которое "поливал своими слезами". По словам звезды, за 20 лет оно стало необъятным.

"В этом царстве безмолвия и умиротворения он посадил дерево, которое поливал своими слезами. За 20 лет оно стало необъятным. Для нашей семьи это дерево - символ вечной любви между двух миров. Желаю всем нам суметь любить так же, как мои бабушка и дедушка", - добавила Тодоренко.

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Автор: Диана Могилевич