Она опубликовала трогательный семейный контент.

Звезда сериалов "Сваты" и "Папик-2" Анна Кошмал, которая недавно сообщила о второй беременности, празднует свой день рождения.

Сегодня, 22 октября, ей исполнилось 30 лет. Актриса отметила, что всегда хотела быть старше и считала, что именно в 30 начинается расцвет женщины. Теперь она также чувствует изменения в себе.

"Я счастливый человек, потому что я нашла себя, нашла своих, нашла свое и учусь это беречь и взращивать. Я перестала переживать за свой вес, совсем, и сосредоточилась только на собственном здоровье. Я поняла, что достойная уважения личность строится на моральных принципах, умении их отстаивать и самодостаточности. Я почувствовала, что у меня нет времени на страхи и на то, чтобы держаться в своей жизни за что-то. Я убедилась, что имею достаточно силы, чтобы преодолеть непрерывные трудности", - написала Анна и показала трогательные фото и видео с округлившимся животиком.

Видео дня

К слову, рядом с ней были любимый муж и сын, которые подарили имениннице праздничный тортик.

Кстати, своего мужа актриса не показывает публично. На этот раз она решила засветить лишь его руки в кадре. Известно, что супруги уже воспитывают общего 6-летнего сына Михаила.

Напомним, ранее беременная актриса Анна Кошмал ответила, не боится ли рожать во время войны.

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