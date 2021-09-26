Певица пробудила в украинцах ностальгию.

Опальная певица Ани Лорак на днях выпустила клип на новую песню "Бачила", которую исполнила на украинском языке. Видимо, этим треком звезда пробудила в украинцах ностальгию, и они попросили ее вернутся в Украину.

"Мои любимые, я счастлива! "Бачила" получила сумасшедший отклик в ваших сердцах… Я читаю все комментарии и благодарю каждого за теплые слова", - сказала Лорак.

Напомним, что с 2014 года Лорак живет и работает в РФ. Более того, она получила множество российских наград в сфере шоу-бизнеса. Недавно она приезжала в Одессу с концертом, и он прошел вполне удачно. А вот несколько лет назад украинцы сорвали ей концерт в Украине. В этот раз же они были более лояльны к артистке и даже попросили ее вернуться на Родину.

"Каролина, возвращайся в Украину. Мы тебя ждем", "Невероятная песня и очень трогательная! А ваше пение на украинском греет сердце! Ждем встречи на концертах в Украине", "Каждая песня до глубины души", "Вы лучшая певица Украины", "Вернитесь уже на Родину", "Ждем тур по городам Украины", - пишут фаны в комментариях.

Ани Лорак - украинская певица, народная артистка Украины (2008). С 2014 года активно выступает в РФ. Обладательница множества российских музыкальных премий.

Представляла Украину на конкурсе песни Евровидение-2008 с песней Shady Lady и заняла второе место.

Обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года" и др., а также пяти "золотых" дисков ("Там де ти є…", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") и двух "платиновых" ("Солнце" и "15").

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Автор: Диана Могилевич