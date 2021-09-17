Россияне признали певицу самой модной в поп-эстраде РФ.

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая живет и работает в Москве, похвасталась перед своими фанатами новой российской премией Fashion People Awards.

Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram.

Россияне признали певицу самой модной в поп-эстраде РФ.

"Приятно получать такие знаки внимания и признания". Спасибо #fashionpeopleawards2021", – написала звезда.

Читайте такжеИзвестного российского режиссера ввели в кому, его состояние критическоеДля церемонии Ани Лорак выбрала черный бра с глубоким вырезом и блестками, брюки узкого покроя и короткий жакет. Образ дополнила лаконичным хвостом и ярким вечерним макияжем.

Кроме Лорак на церемонии вручения был также известный сторонник оккупации Крыма Филипп Киркоров. Он, кстати, тоже запостил совместную фотографию со своей фавориткой.

"Вечер с моей фэшн-дивой на ужине Fashion People Awards", – подписал фото Киркоров.

А вот поп-исполнительница украинского происхождения Наталья Королева получила награду в номинации "Семейные ценности".

На протяжении всей войны РФ с Украиной певица живет и гастролирует на территории страны-агрессора, чем вызвала немалое осуждение со стороны соотечественников. Однако иногда знаменитость ностальгирует по старым временам и просится на концерты в Украину.

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Автор: Виолетта Орлова