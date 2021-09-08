Исполнительница поделилась несколькими историями из жизни.

Украинская певица, известная как Jerry Heil, рассказала о своих панических атаках и страшном диагнозе "анорексия", который ей поставили после навязчивого желания похудеть ради парня.

Несколько историй из жизни исполнительница поведала в программе "Невероятная правда о звездах", запись которой размещена на YouTube-канале.

"Он был таким худым, что я решила похудеть ради него", – отметила певица, говоря о парне, с которым у них намечались отношения.

Желая стать идеальной, Jerry приняла решение пробовать разнообразные диеты, и тем самым испортила здоровье. В итоге врачи поставили ей диагноз – анорексия.

"Утром я должна была выпивать зеленый чай, в обед нужно было съесть салат из огурца заправленный водой... Я похудела, и у меня начались проблемы с женским здоровьем", – призналась певица.

Читайте такжеJerry Heil едет в США: певица стала первой украинкой-победительницей престижного конкурсаПозже в какой-то момент у Jerry Heil начались панические атаки:

"Дошло до того, что я просто не знала, как выбросить из себя эту тревожную агрессию. Я прыгала, на четвереньках ползала, лаяла, а родители сидели на кухне и даже не заходили ко мне, потому что думали, что у меня "сдвиг по фазе".

По словам певицы, справиться с этим состоянием ей помог клинический психолог.

Напомним, ранее в интервью Маше Ефросининой 1,5 года назад Jerry рассказывала, что у нее еще не было секса и из-за этого она чувствовала себя "поломанной".

А недавно певица поделилась, что может без проблем засыпать в самых необычных для этого местах.

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Автор: Катерина Шварц