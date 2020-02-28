"Я как сломанная": певица Jerry Heil призналась, что у нее еще не было секса

По словам девушки, она не умеет принимать внимание мужчин.

Популярная певица и финалистка Национального отбора на Евровидение 2020 года 24-летняя Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) призналась, что у нее еще никогда не было секса.

Читайте такжеНацотбор на Евровидение 2020: выступления всех финалистов (видео, фото)Об этом она рассказала в откровенном интервью Маше Ефросининой в YouTube-передаче «Экзамен».

«Я не люблю День святого Валентина: мне никогда не дарили валентинки. Я до сих пор не умею принимать внимание со стороны мужчин. Я закрываюсь, я не могу почувствовать себя секси…», – отметила девушка.

По ее словам, из-за этого она посещает гештальт-терапевта.

«У мамы с папой всегда были сложные отношения, и она тоже не умеет принимать от него… (внимание)… и у меня как-то не сложилась модель, что такое «красивые отношения», настоящие, как это дарить людям любовь. Я только сейчас учусь, и моментами бывает очень сложно… Я реально, как сломанная, что со мной не так?» – отметила Яна, едва сдерживая слезы.

При этом она добавила, что никогда не влюблялась и что у нее не было серьезных отношений, как и близости с мужчиной: «Как раз на этом моменте, когда я понимала, что сейчас это произойдет, я пугалась… и еще просто не было ощущения, что это именно тот человек, с которым бы хотелось…».

Ранее УНИАН писал, как Jerry Heil снялась в одном белье.