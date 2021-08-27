Певица объяснила, зачем сделала одно из самых хайповых своих заявлений.

Украинская певица Jerry Heil рассказала, зачем полтора года назад в интервью ведущей Маше Ефросининой откровенно делилась подробностями своей личной жизни.

Новое признание исполнительницы опубликовано на YouTube-канале MUZVAR.

В частности, в ходе той беседы певица Jerry заявила, что у нее еще не было секса и что из-за этого она чувствует себя "поломанной".

"Видите, так совпадает, что мои какие-то личные комплексы и какие-то личные переживания резонируют с таким количеством людей, что это просто становится хайпом в результате. Это как с интервью для Маши Ефросининой о девственности, например", – заявила певица.

Читайте также"С едой во рту": украинская певица ошарашила фанов странной особенностью"Я знала, что такое признание не может не срезонировать, что все будут об этом говорить. Но я должна была это сделать и не только для себя, а и для тех людей, которые мне потом писали. Даже мужчины, которым за 30", – добавила она.

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Автор: Катерина Шварц