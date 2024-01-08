Мужчина хочет, чтобы к каждому относились с уважением.

Все чаще украинцы обсуждают вопрос мобилизации. Не остался в стороне этой темы и Сергей Притула. Ведущий и волонтер отметил, что поведение некоторых сотрудников ТЦК его просто поражает. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Если мы хотим, чтобы у нас люди и дальше шли защищать страну, то надо сделать так, чтобы служба в армии не выглядела как наказание. Армии требуется пополнение. Людям, которых мобилизуют, им нужно уважение", - сказал Сергей.

Мужчина также упомянул о случаях, когда с мужчинами "не ведут себя благородно" работники военкоматов. Их силой куда-то тянут и даже могут ударить. Притула добавил, что людям, которых мобилизуют, перед тем, как отправиться на военные учения, нужно время. Например, чтобы закрыть какие-то личные, финансовые или рабочие дела.

"Дайте человеку неделю. Есть куча людей, которые говорят, что если дадут повестку, то они уйдут, но дайте время закрыть дела. У кого-то, возможно, есть какой-то кредит, а может долги надо раздать, пин-коды от карточек переписать. Прошу прощения, завещание написать и нотариально заверить. Потому что вы идете на войну, и вы не знаете, вернетесь ли вы. На это надо время, дайте его людям", – подчеркнул Притула.

Напомним, недавно певица Оля Цибульская рассказывала о том, что хотела уйти на фронт в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда психолог убедила ее не делать этого, ведь для того, чтобы воевать, нужно иметь силу духа и уверенность в своих силах.

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