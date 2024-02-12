Девушка говорит, что может многое себе позволить.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - рассказала, как она зарабатывает на жизнь. 19-летняя девушка отметила, что имеет неплохой доход от активности в соцсетях.

"Я блогер! У меня много сейчас рекламы в ТiкTок и Instagram, эфиры еще я веду. Больше денег платят в ТiкTок", - отметила Маша в программе "33 вопроса от Люкс ФМ".

Однако конкретную сумму девушка решила не называть, но говорит, что ей хватает на свои личные нужды.

"Зарабатываю так, чтобы мне хватило на поездки на такси", - сказала Маша.

Ведущий программы ее переспросил, может ли эта сумма быть где-то 100 тысяч гривен, на что блогерша ответила неоднознозначно:

"Возможно, где-то так и есть".

Также Полякова-младшая добавила, что ее родители не дают какую-то определенную сумму карманных денег, ведь она сама работает и может позволить купить себе многое.

Кстати, недавно Маша вернулась из Великобритании, куда поступила в университет на музыкальный факультет. После возвращения домой девушка начала учиться в Киевской консерватории. У нее есть своя группа "Швы". Более того, у Поляковой-младшей уже было несколько выступлений. Звездная мама поддерживает ее в этом.

Напомним, Маша Полякова съехала от родителей. Девушка старается быть полностью самостоятельной.

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