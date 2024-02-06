Певица не стала молчать и ответила на хейтерские комментарии.

На днях певица Оля Полякова показала, как проводит время без своей семьи. Она отправилась в баню, где засветилась с неизвестным мужчиной, который ее парил.

В комментариях сразу же объявились хейтеры, которые вылили грязь на мужчину и раскритиковали его внешность. Однако Полякова встала на его защиту.

Артистка записала "сториз", в котором пристыдила всех хейтеров:

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"Я читаю комментарии под видео с бани и я в шоке, честно говоря. Когда у нас стало стыдным и неприемлемым быть человеком в возрасте? Как можно писать гадости о том, что кто-то старый, у кого-то что-то не так выглядит, как вы себе это представляете?"

Полякова добавила, что мужчине по имени Борис 76 лет, и он прекрасно справляется со своей задачей - парит людей в бане.

"Всякие долбни пишут мерзкие вещи. Я хочу пожелать вам, чтобы вы в таком возрасте могли хотя бы ходить", - сказала Оля, а затем добавила "под себя".

Напомним, ранее Оля Полякова на Занзибаре похвасталась стройной фигурой. Компанию на отдыхе певице составила ее дочь Маша. Полякова рассказала, что отдых был незапланированным и решение принималось за один день.

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