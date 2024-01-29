Девушка написала, что уже вызвала врачей.

Блогер-миллионница Даша Квиткова пожаловалась на проблемы со здоровьем 3-летнего сына Льва. Об этом она написала у себя в Instagram и выложила фото, на котором обнимает его.

"Вот это ночь. Лев снова заболел. Ночью тяжело дышал, кашлял, задыхался, я сбивала температуру. Я немного поседела", - написала девушка.

Она также добавила, что пришлось отменить все планы на день, чтобы спокойно побыть с сыном дома и улучшить его состояние здоровья.

Видео дня

"Я отменила тренировки, садик, вызвала врача, ждем", - отметила Квиткова.

Что стало причиной его плохого самочувствия - девушка не написала.

Известно, что недавно Квиткова вместе с сыном Львом вернулась с отдыха. Они были на Мальдивах и у родственников Даши, которые сейчас находятся в Германии.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук тоже рассказывала, что ее младший сын Никита заболел. Перед тем, как пойти в садик, мальчика 7 раз стошнило. Врачи посоветовали проверить уровень ацетона, однако это не помогло. Анна пыталась сама лечить сына кислой и сладкой водой и лекарствами. Со временем мальчику стало лучше.

Вас также могут заинтересовать новости: