Певица рассказала, что Жадан узнал о другом мужчине.

Украинская певица Кристина Соловий впервые призналась, что у нее действительно были отношения с писателем Сергеем Жаданом. Пара долго скрывала роман, несмотря на то, что их неоднократно "подлавливали" вместе.

Как рассказала артистка в интервью Маше Ефросининой, Жадан начал ухаживать за ней еще в тот период, когда официально был в браке. Тогда Кристина также имела отношения, но не смогла устоять перед Жаданом.

По словам певицы, мужчина любил ее больше, чем она его. Поэтому их отношения вскоре завершились. Причина - Соловий встретила другого.

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что хотел бы со мной выпить. И у нас началось романтическое общение, которое длилось несколько месяцев. В офлайн отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Клип "Юность". На тот момент наши отношения были в разгаре. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент была еще в отношениях, а Сергей был в браке. Это был космический союз. Мои чувства оказались не такими сильными, как его. Он очень этого хотел. А я немножко впала в иллюзию, что я не могу ему этого не дать", - рассказала Кристина.

Певица добавила, что эта история потрепала всем нервы, поэтому она до сих пор сидит на антидепрессантах.

"Я была инициатором (разрыва, - УНИАН), потому что я влюбилась (в другого мужчину, - УНИАН) и я не смогла на два фронта. Он об этом узнал, и это было очень нечестно. Я просто хотела выбрать правильный момент, чтобы ему об этом сказать", - добавила артистка.

Напомним, известная украинская актриса закрутила роман с певцом.

Вас также могут заинтересовать новости: