Украинская звезда отправилась в Италию, чтобы немного успокоиться после дискуссий вокруг ее новой работы "Сердце", созданной вместе с Сергеем Жаданом.

После дискуссий вокруг клипа "Сердце" Кристина Соловий отправилась в Италию. Украинская певица на своей странице в Іnstagram опубликовала краткий ответ на скандал вокруг ее новой работы, созданной вместе с Сергеем Жаданом.

На одной фотографии из Италии артистка позировала перед скульптурой Девы Марии на коленях, сложив руки в молитве.

"Чтобы в моей стране никогда никому не приходилось каяться за любовь", – лаконично выразилась Кристина Соловий.

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Также певица добавила эмоджи в виде флага с радугой, чтобы поддержать ЛГБТ.

Также Кристина Соловий поделилась кадрами в купальнике на пляже.

"С новыми силами возвращаюсь работать на победу", – резюмировала Кристина.

Скандал вокруг клипа Соловий и Жадана

Напомним, ранее Кристина Соловий и Сергей Жадан выпустили клип на песню "Сердце", снятый в церкви. Там был кадр, где целуются две девушки. В связи с этим разгорелся скандал. Церковь попросила удалить клип из сети.

Позже стало известно, что руководство церкви святого Андрея (УГКЦ) во Львове хотят уволить за то, что они разрешили снимать новый клип писателя и музыканта Сергея Жадана и певицы Кристины Соловий в стенах храма.

Добавим, что священник УГКЦ внезапно защитил Соловий и Жадана на фоне скандала с клипом "Сердце".

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