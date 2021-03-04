"НеАнгелы" отыграют прощальный концерт, который состоится 26 марта во FREEDOM.

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская шокировала поклонников печальной новостью - группа распадается.

Об этом она рассказала в четверг, 4 марта, в эфире "Завтрака с 1+1".Читайте такжеСлава из "НеАнгелов" впервые после развода показала своего возлюбленного

Слава отметила, что это не было спонтанное решение. К нему она, ее коллега Виктория Смиюха и их продюсер Юрий Никитин пришли вместе.

По словам Каминской, причиной распада стало то, что солисткам дуэта стало тесно на сцене.

"Вика для меня очень близкий человек, независимо от того, что мы так много ссорились. Мы с ней прощаемся не окончательно, конечно", - сказала Каминская.

Слава также приоткрыла тайну, что отправляется в сольное плавание.

Группа "НеАнгелы": что о ней известно

Это украинская поп-группа, созданная 16 июля 2006 года. Бессменными солистками группы были Виктория и Слава, продюсер - Юрий Никитин. Группа исполняет песни на русском языке.

В 2016 году дуэт прошел в полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение.

Среди самых известных песен группы - "Юра, прощай", "Я знаю, это ты", "По клеточкам".

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Автор: Ольга Робейко