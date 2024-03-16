Она говорит, что приняла выбор Наны.

Телеведущая Мария Ефросинина откровенно рассказала, почему ее 20-летняя дочь Нана избегает публичности. Девушка не позволяет звездной маме публиковать фото с ней в сеть уже много лет без ее разрешения.

Маша действительно сейчас прислушивается к просьбе Наны и подробно объяснила мнение дочери.

"Нана говорит: "Мама, публичность - это тотальный отказ от свободы жизни". Мы с ней много разговариваем. Нана очень умный ребенок. Она очень много размышляет. И говорит: "Это ограничение моих свобод. Мы живем в такое время, что мы и так много под что подстраиваемся. Под обстоятельства, под соцсети, где есть сугубо показательная жизнь. Мы постоянно боремся с преодолением своих страхов, несвобод и ограничений, которые диктуются социальным влиянием". Она сказала: "Я не хочу... Я просто даже не хочу, чтобы кто-то знал, как я выгляжу!" - сказала Маша в подкасте "Вдома поговоримо".

Также телеведущая вспомнила историю, после которой Нана и приняла решение быть неузнаваемой.

"Она ехала с детьми классом на электричке во Львов, если не ошибаюсь. Ей было 12-13 лет. Конечно, они громко разговаривали, пили какие-то напитки неалкогольные, ели что-то... И я получаю в директ фото Наны, снятое втихаря подписчицей. На видео валяются какие-то бумажки, бутылки и письмо: "Позор! Ваша дочь причастна к такому беспорядку в вагоне". Что делаю я? Я делаю большую ошибку и спрашиваю, как она могла. А она говорит: "Мама, а как она могла меня снимать?" - добавила Маша.

Поэтому с тех пор Ефросинина публикует фото только с разрешения Наны. А еще сделала Маша для себя такие выводы:

"Я должна быть всегда на стороне своих детей и не изменять себе. И я должна учитывать ее выбор. И с тех пор она ни разу не позволила себя сфотографировать и выложить".

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые рассказала о достижениях мужа на фронте.

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