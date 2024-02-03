Женщина говорит, что Тимур не любит публичность.

Телеведущая Мария Ефросинина рассказала о достижениях своего мужа-военного Тимура Хромаева. Женщина отметила, что он редко позволяет ей что-то рассказывать о нем в соцсетях.

"От этого мужчины на фото у меня двое нереально крутых детей. Одной через неделю 20 лет, десять из которых она не позволяет мне себя показывать в инстаграм. Второму - 9,5, он пока позволяет все. Сам мужчина на фото никогда не был фанатом публичности. Но особо не сопротивлялся поддерживать зарисовки из нашей жизни в моей соцсети", - вспомнила Маша.

Однако добавила, что последние полтора года все изменилось. Она постоянно спрашивает о том, что можно рассказывать о нем, чтобы не нарушить военную тайну, однако мужчина отвечает так:

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"Ничего не надо. Это война. Продолжай придавать силы и уверенности своей аудитории, чтобы держались, пока мы делаем свое дело".

Но Ефросинина не удержалась и все же не скрыла новость о достижении любимого.

"Тимура уже второй раз пригласили к военным НАТО для обмена нашим опытом и обсуждения тех технологий, с которыми он и его собратья разработали и работают, показывая удивительные результаты в уничтожении вражеских целей. Горжусь тобой!" - написала телеведущая.

Раньше она говорила, что ей было трудно принять решение мужа пойти воевать, но позже она поддержала его выбор.

Напомним, недавно известный украинский ведущий - Орест Дрималовский - в прямом эфире сообщил о том, что провел последний свой эфир и отправляется на службу в ВСУ.

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