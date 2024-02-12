Мальчик раньше жил с бабушкой в Польше.

Телеведущая Мария Ефросинина решила вернуть 9-летнего сына Александра в Украину и они уже направляются в Киев.

К слову, мальчик после начала войны находился в Польше с бабушкой. Он несколько раз приезжал ненадолго в Киев, однако сейчас женщина приняла решение, что он должен наконец жить дома.

Поэтому Маша поехала в Польшу и у себя в Instagram сообщила, что пришлось три дня паковать чемоданы.

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А уже сегодня, 12 февраля, она опубликовала совместное фото с сыном и написала, что они наконец едут домой.

"Мы с Сашей каждый в своих сильных переживаниях относительно его возвращения домой. Но я улыбаюсь, как у меня всегда, когда внутри пожар. А мой сын ест", - сообщила Ефросинина.

А дальше Маша выложила фото с поезда и написала о своих наблюдениях относительно украинцев за границей.

"За два года бесконечных поездов я так и не смогла привыкнуть к картине, которую неизменно вижу на перронах: украинцы с детьми и животными, увешанные сумками и все с грустными глазами. У каждого своя причина стоять на том перроне, свои обстоятельства - беспрекословно печальная, ведь нашу нормальную жизнь у нас забрали в один день", - отметила телеведущая.

Почему именно сейчас Маша приняла решение о возвращении сына - она не уточняет. Но ранее говорила, что ей очень сложно жить на две страны и долго не видеть Сашу.

Напомним, недавно звезда сериала "Папик" тоже вернулась в Украину и записала трогательное видео.

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