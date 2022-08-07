По словам актрисы, ее дочь в курсе того, что происходит в Украине.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что каждый день общается со своей старшей дочерью Антониной Паперной, которая живет в России вместе со своим мужем и детьми.

По словам звезды, Антонина в курсе того, что происходит в Украине, но не может высказать свое мнение из-за страшного террора.

"Мы общаемся, я ей рассказываю каждый день, она смотрит Telegram-каналы. И те украинцы, поверь мне, которые находятся там, они в курсе тех страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Все люди, которые не могут выразиться, они находятся там в режиме террора. Поверь мне, страшного террора", - сказала Сумская в программе "Слава+".

Она добавила, что не будет оправдываться за дочь, так как не имеет рпава делать этого перед убитыми горем матерями, которые потеряли своих детей из-за войны.

"Я не имею на это права и я не буду этого делать. Но та тотальная зависимость, которая сегодня есть там и она не сдвинется пока. Потому что шаг налево, шаг направо и все", - добавила Сумская.

Также актриса рассказала, что из-за молчания дочери, ей начали поступать угрозы. Вот только подробностей она не раскрыла.

Напомним, ранее Ольга Сумская вспомнила последний разговор с путинисткой Снежаной Егоровой.

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