После того как Егорова открыто поддержала войну, Сумская прекратила с ней любое общение.

Украинская звезда театра и кино Ольга Сумская призналась, что прекратила общаться со Снежаной Егоровой после ее одобрительных высказываний в сторону кровожадной политики Путина. В программе "Слава+" Оля рассказала, каким был их последний контакт со Снежаной.

"Последний наш разговор был, когда я ей рассказывала, что Киев бомбят, что мы потеряли мам. Говорю: "Ты сошла с ума? Зачем ты это пишешь? Летят бомбы". Она была тоже шокирована. Она не знала. Это, знаешь, такой тупик, когда человек уже не знает, что ответить и просто идут эмоции", - вспоминает Сумская.

Она подчеркивает - то, что Снежана играет какую-то политическую роль, было понятно еще задолго до полномасштабного вторжения.

"Я не общаюсь после тех страшных событий, ее заявлений, ее поста в Facebook. Я ошеломлена. Все закончилось. Она начала свою политическую деятельность задолго, если вы заметили. Она была в оппозиции, и еще тогда можно было это как-то слушать и это как-то воспринималось. А уже тогда, когда произошли кровавые события, началась война, убивали украинцев…. И вдруг такой пост! Почему так? Это какая-то страшная метаморфоза с человеком. Я не знаю, что может произойти, чтобы так изменить Украине и своей Родине", - поделилась Ольга.

Напомним, дочь путинистки Снежаны Егоровой показала первые кадры со съемок фильма об Украине. Стася Ровинская играет в американской короткометражке главную роль.

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