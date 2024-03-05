Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась своей реакцией на фильм Алана Бадоева "Довга доба", который состоит из видео гражданских украинцев, снятых во время полномасштабной войны.
В интервью журналисту Пирсу Моргану она сказала, что не смогла досмотреть этот фильм до конца.
"Не выдержала и плакала, пережила большой спектр эмоций. Я обязательно досмотрю этот фильм до конца, но надо иметь запас эмоциональных сил, чтобы это сделать", - призналась первая леди.
Дочь Зеленской - 19-летняя Александра - также не смогла сдержать эмоций во время просмотра фильма. Она ходила в кино вместе со своим парнем, который родился в Мариуполе и собственными глазами видел те ужасы, которые происходили в городе с 24 февраля 2022 года.
"Он и его родители прятались в подвале одного из домов несколько недель перед тем, как им удалось уехать. Он видел собственными глазами, как убили его соседей. Я спросила ее, как она выдержала это, и она призналась, что плакала. Он тоже плакал. И другие люди в кинотеатре плакали", - рассказала Зеленская.
Первая леди добавила, что благодарна создателям документальных фильмов, потому что это возможность рассказать миру о нас.
Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем.