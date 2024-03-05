Парень родился в Мариуполе и собственными глазами видел все ужасы войны.

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась своей реакцией на фильм Алана Бадоева "Довга доба", который состоит из видео гражданских украинцев, снятых во время полномасштабной войны.

В интервью журналисту Пирсу Моргану она сказала, что не смогла досмотреть этот фильм до конца.

"Не выдержала и плакала, пережила большой спектр эмоций. Я обязательно досмотрю этот фильм до конца, но надо иметь запас эмоциональных сил, чтобы это сделать", - призналась первая леди.

Дочь Зеленской - 19-летняя Александра - также не смогла сдержать эмоций во время просмотра фильма. Она ходила в кино вместе со своим парнем, который родился в Мариуполе и собственными глазами видел те ужасы, которые происходили в городе с 24 февраля 2022 года.

"Он и его родители прятались в подвале одного из домов несколько недель перед тем, как им удалось уехать. Он видел собственными глазами, как убили его соседей. Я спросила ее, как она выдержала это, и она призналась, что плакала. Он тоже плакал. И другие люди в кинотеатре плакали", - рассказала Зеленская.

Первая леди добавила, что благодарна создателям документальных фильмов, потому что это возможность рассказать миру о нас.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем.

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