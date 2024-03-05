Она призналась, что порой у них нет времени, чтобы просто поговорить.

Первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором рассказала, как полномасштабная война влияет на ее отношения с супругом Владимиром Зеленским.

Женщина призналась, что видится с мужем, но редко. Порой у них даже нет времени, чтобы просто поговорить по телефону.

"Я могу видеть его иногда в президентском офисе, потому что у меня есть свой офис. И иногда я могу позвонить ему. И если он не занят, я могу пойти в его офис и встретиться, но не всегда. Наши календари не сходятся. Если он имеет время разговаривать со мной, у меня нет времени разговаривать с ним... А вчера мы никак не могли позвонить друг другу, потому что он мне три раза позвонил, а я была на встречах. А потом я начала звонить, а он был занят. Он не может ответить", - поделилась первая леди.

Она добавила, что сейчас их жизни идут параллельно.

"Но это нормально", – подытожила Зеленская.

Напомним, ранее Кравец рассказала, что изменилось в Елене Зеленской во время войны. Во-первых, по словам Кравец, Зеленская открыла в себе новую силу, но вместе с тем заметно, что она уже очень устала.

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