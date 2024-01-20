Елена Зеленская отметила, что есть черты его характера, которые стали более острыми

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как изменился ее супруг за время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Она отметила, что у Владимира Зеленского обострились некоторые черты характера, а также он стал более сентиментальным.

"Я могу сказать, что есть черты его характера, которые стали более острыми и более важными – это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты важны всегда и любому человеку, но в этой ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны – они очень важны", - отметила Зеленская в эфире телемарафона.

Также она указала, что нынешний президент Украины стал "более сентиментальным в каких-то простых вещах".

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"Когда тебе не хватает очень простых для нормального человека вещей, общения со своей семьей, с детьми, когда ты это имеешь, ты очень это ценишь. Поэтому его можно порадовать сейчас любой безделушкой, которая связана с детьми. Отправить ему фотографию сына или рассказать, что сказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально трогает. Раньше таким чувствительным он не был", - подчеркнула супруга президента.

Жизнь президентской четы в условиях войны - последние новости

Елена Зеленская в сентябре откровенно рассказала о жизни своей семьи в условиях полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия. Первая леди призналась, что на полноценный сон у нее нет времени.

В конце 2023 года Первая леди Украины призналась, что она живет с детьми, а ее супруг постоянно находится на работе, там он и живет.

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