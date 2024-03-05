Она говорит, что многие планы пришлось отменить.

Жена президента Украины Елена Зеленская, которая ранее рассказывала об изменениях в своем муже за время войны, призналась о трудностях с детьми. Она подчеркнула, что ей сложно говорить с 11-летним сыном Кириллом и 19-летней дочерью Александрой о войне.

Елена отметила, что этот вопрос для всех украинских родителей сложный.

"Неправильно было бы жаловаться, но мы все хотим, чтобы этот период закончился, и остался только периодом, а не изменил нашу жизнь. Все думают о войне. Мой сын всегда говорит о ней. А это очень сложно отвечать всем детям, а также моим детям, когда ваш ребенок спрашивает: "Когда закончится война, ты можешь мне сказать?". А такого ответа нет, и это трудно", - рассказала Первая леди Украины в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Елена отметила, что сейчас она не строит никаких планов, а жизнь детей описывает так:

"Мы стараемся поддерживать нормальную жизнь настолько, насколько это возможно. Моя дочь сейчас на 2-м курсе университета, сын ходит в школу. Но это сложно, когда ты не можешь ничего планировать своим детям. На эти два года у нас было много планов. Мы бы могли делать много вещей с ними, наполнять их жизни положительными эмоциями. А сейчас все на паузе. Никаких праздников, каникул и отдыха. Все думают о войне".

Первая леди также добавила, что детям не хватает отца.

"Примерно раз в неделю, на несколько часов он с детьми может встретиться. Иногда реже, если есть у него какие-то зарубежные командировки или визиты", - сказала Елена.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала об отношениях с мужем.

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