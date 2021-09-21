Рэперша шокировала поклонников необычным тортом к 21-летию ее супруга.

21-летняя российская рэперша Инстасамка поздравила своего супруга Олега Еропкина (Moneyken) с днем рождения. Вчера, 20 сентября, ему исполнился 21 год.

Так, девушка преподнесла любимому торт с дерзкой надписью "Я люблю твой чл*н". При этом такой сюрприз несколько ошарашил ее поклонников.

"А ты умеешь поздравлять", "Информативно", "Все, что Даша любит в Олеге", - пишут поклонники в комментариях под фото.

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22-летняя Дарья Зотеева - российская рэп-исполнительница, ранее инстаблогер. В 2019 году стала широко известна после скандала, связанного с фильмом "Она вам не Инстасамка", в котором было рассказано о множественных случаях обмана аудитории с её стороны.

В июне 2019 года начала музыкальную карьеру, в дальнейшем полностью переориентировав свой род деятельности на музыкальный. Для продвижения своих релизов использует TikTok; по состоянию на середину 2021 года на её аккаунт подписано более восьми миллионов человек.

Напомним, 5 сентября 2021 года Инстасамка дала концерт в Киеве. Позже украинцы захейтили ее за непристойное поведение. Девушка попросила охрану вывести из зала парня, который внешне ей не понравился.

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Автор: Диана Могилевич