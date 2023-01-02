Певица держит свою личную жизнь за семью замками, однако иногда все же приоткрывает завесу.

Украинская певица Наталья Могилевская редко делится подробностями своей личной жизни. Известно, что 47-летняя знаменитость до сих пор не замужем, однако у нее есть любимый человек.

По словам артистки, она очень счастлива в этих отношениях. Более того, они уже вместе и живут. Вот только имени своего избранника звезда так и не назвала.

"Я встретила человека, которого я очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ездить музыканты, боялся вообще кто-то уезжать. Мы проехали всю страну", - рассказала певица в интервью Соломии Витвицкой.

Личная жизнь Натальи Могилевской

Известно, что Могилевская дважды была замужем. Первым ее мужем был бизнесмен Дмитрий Чалый. В официальном браке они состояли с 2004 по 2005 года.

Через год после развода она вновь вышла замуж за бизнесмена Егора Долинина. С ним Наталья прожила до 2011 года. Однако ни в одном из браков у нее не было детей.

Напомним, ранее Наталья Могилевская едва не попала под обстрел.

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