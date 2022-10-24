Она рассказала, как едва не оказалась в эпицентре атаки дронов-камикадзе.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как едва не попала под обстрел дронами-камикадзе. Ее спасло то, что она вместе с командой решила остановиться на заправке.

Знаменитость поделилась, что 22 октября ехала в Кировоградскую область, чтобы выступить. Когда она проезжала Черкасскую области, местность атаковали иранские дроны. Благо, она вместе с командой решила остановиться на заправке, что и спасло ей жизнь.

"Мы проезжали Смелу через пять минут после взрыва. Если бы до этого не остановились на заправке, то попали бы в самый эпицентр взрыва. Мы должны были ехать именно по окружной. То есть нас Господь Бог завернул", - написала Могилевская в Instagram.

Напомним, 17 октября Наталья Могилевская опубликовала видео, как над ее домом пролетал дрон оккупантов. Как выяснилось, она с соседями пыталась сбить его "кто чем может".

Кроме того, ранее танцор Могилевской с мамой попал под обстрел в Запорожье.

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