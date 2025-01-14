Актриса объяснила, что стало причиной проблем со здоровьем.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Успеть до 30", "Папик" Дарья Петрожицкая пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка призналась, что в конце прошлого года у нее начался сложный период в жизни и рассказала о нем.

Кинозвезда в комментарии для программы "Невероятная правда о звездах" поделилась, что 2024-й был далеко не самым легким в ее жизни. Знаменитость и раньше делилась, что она очень много работает, а ее графики настолько загружены, что у нее практически нет свободного времени.

Следовательно, из-за большого количества работы ее организм истощился и дал сбой. Из-за этого у Дарьи возникли проблемы со здоровьем, и она даже отказалась от роли в кино. Речь идет о новогоднем фильме "Поезд в 31 декабря".

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"Я была приглашена на пробы в это кино, но я ничего не записывала. Это совпало с таким сложным периодом в моей жизни, потому что было очень много проектов, и здоровье не давало возможности. Надо было хотя бы один выходной на это, но я даже самопробы не записывала", - поделилась актриса.

Петрожицкая не стала раскрывать всех подробностей и рассказывать, какие именно проблемы со здоровьем у нее были. Артистка лишь коротко отметила, что "не молодеет" и ей стало хуже. Отыграв последний спектакль прошлого года, звезда ушла на заслуженный отдых, и сейчас она выглядит непревзойденно.

"Немножко здоровье посыпалось, но мы не молодеем. А так все хорошо! Мне кажется, это нормальная история, когда заканчиваются какие-то проекты, или что-то такое, и у тебя организм с тобой договаривался: "Мы работаем до 22 декабря, отыграем последний спектакль, а дальше отдыхай". И вот у меня такое произошло", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказала о сложных отношениях с мамой. Актриса призналась, что много лет назад они потеряли связь, хотя раньше были как подруги.

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