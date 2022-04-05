По словам Тамерлана, это было как в голливудских фильмах.

Солист дуэта TamerlanAlena в интервью Славе Демину рассказал, что в первые дни войны в Украине он едва не стал жертвой российского снайпера.

"Наши подбили четыре танка, они (российские войска, – ред.) возвращаются назад и один танк застрял. Они начали бежать, а мы вышли на сторону трассы, наблюдали. Мы люди не военные, не обученные, рванули в сторону трассы и давай по этих ребятах стрелять и по танкам. И тут первый прилет. Смотрю, пуля мимо пролетела. Причем не очередь, а снайперская. Потом второй прилетел… Мы с товарищем были в метре друг от друга, а между нами свист, как в голливудских фильмах", – сказал Тамерлан.

Отметим, Тамерлан вступил в ряды территориальной обороны еще в первые дни войны. Вот уже более месяца он защищает Украину от российских оккупантов, которые вторглись на нашу территорию 24 февраля.

Также Тамерлан обнародовал в своих социальных сетях видео, на котором можно увидеть ее в военной форме и посмотреть, как он стреляет из автомата.

"Слышишь, я все вижу. Я не прощу. Верю в каждого из нас. Верю, в казацкую силу", - подписал ролик Тамерлан.

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказал о том, как мог погибнуть на войне.

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