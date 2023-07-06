Певица в этот момент находилась дома.

Украинская певица Кристина Соловий рассказала, что в результате ракетного удара по Львову пострадала ее квартира - взрывной волной выбило окна.

К счастью, с самой певицей все хорошо, несмотря на то, что в момент удара она находилась дома.

"С выбитыми окнами, но живая-здоровая. Надеюсь, вы тоже", – написала Соловий в инста-сториз.

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Также она поблагодарила ПВО и ВСУ, однако уточнила, что летние ночи во Львове больше не тихие.

Удар по Львову - что известно

Сегодня ночью Россия запустила ракеты по Украине, в результате чего пострадал Львов. В городе раздалось несколько громких взрывов. Позже стало известно о прилете по жилому дому. Из-за попадания вражеской ракеты погибли четверо человек, еще 30 пострадали. Также сообщается о разрушении одной из подстанций.

По данным Воздушных сил ВСУ, ракеты сначала летели на Киев, но затем изменили маршрут и направились на Запад.

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