Актер поделился, как изменилась его жизнь с появлением ребенка.

Известный британский актер, звезда вампирской саги "Сумерки" Роберт Паттинсон впервые поделился эмоциями от отцовства. Знаменитость рассказал о первой дочери, которая появилась на свет весной 2024 года.

Как известно, первенца актеру родила модель и актриса Сьюки Уотерхаус. На днях Роберт прилетел в Париж на модный показ новой коллекции Dior Homme. Как пишет издание US Weekly, именно там звезда заявил, что появление ребенка кардинально изменило его жизнь. Он говорит, что дочь заставляет его чувствовать себя одновременно старым и молодым.

"Она такая милая. И, вы знаете, я поражен тем, как быстро начала проявляться ее личность. Ей всего три месяца, а я уже думаю: "Ого. Кажется, я уже вижу, какая она", - отметил Паттинсон.

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Актер добавил, что смог приехать в столицу Франции лишь на один день, поскольку должен быть дома с любимой и ребенком.

К слову, Сьюки и Роберт познакомились в 2018 году через общих друзей. Знаменитости начали встречаться, а в декабре 2023-го актер сделал предложение модели. Стало известно, что Уотерхаус уже была беременна и в марте родилась девочка. После появления на свет дочери пара поженилась.

Напомним, ранее звезда "Сумерек" Элизабет Ризер впервые вышла замуж.

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