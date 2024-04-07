Элизабет Ризер тайно вышла замуж за композитора Брюса Гилберта.

Американская актриса Элизабет Ризер, известная своей ролью Эсми Каллен во франшизе "Сумерки", тайно вышла замуж за композитора Брюса Гилберта. Свадьба состоялась еще летом 2023 года, однако актриса поделилась новостью только сейчас.

Торжественная роспись пары и празднование прошло в Италии в августе прошлого года. Среди приглашенных гостей были только самые близкие друзья и родственники молодоженов. Как поделилась Ризер, сначала они с мужем планировали шумную вечеринку с большим количеством гостей, но потом передумали.

У Элизабет было нежное и изысканное полупрозрачное платье от дизайнера Даниэля Франкеля. Первый свадебный танец влюбленные исполнили под песню "Cucurrucucu Paloma" Каэтано Велозо.

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"Это был полный переживаний опыт. Что-то произошло с нами, когда мы произносили наши обеты. Это изменило все. Я постоянно пыталась не плакать, а потом начинала смеяться", - призналась актриса.

Выяснилось, что супруги познакомились еще в далеком 2017 году, но до этого они жили неподалеку друг от друга в Лос-Анджелесе. Гилберт сделал предложение Ризер спустя пять лет после знакомства. Это произошло во время их путешествия в Италию.

Напомним, ранее у звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона родился первенец.

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