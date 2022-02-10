Джозеф Баена рассказал об отношениях с отцом.

Внебрачный сын известного голливудского актера Арнольда Шварценеггера, 24-летний Джозеф Баена снялся для журнала Men’s Health.

Парень, который пошел по стопам отца и увлекся бодибилдингом, опубликовал в своем Instagram обложку издания со своим фото.

"Какая честь и привилегия быть на обложке журнала Men’s Health Magazine! Для человека, который так много посвящает своему здоровью и физической форме, это невероятная веха. Я надеюсь, что вам всем понравится отличная статья, а также вы получите еще больше удовольствия от прокачки после нее", – отметил Джозеф в подписи к обложке.

Пользователей соцсетей восхитило его сходство со звездным папой:

"Из всех детей Шварценеггера он больше всех похож на Арни?", "О боже, он вылитый Арнольд", "Он самый крутой из его сыновей", "Вылитый Шварценеггер в молодости".

В интервью журналу Джозеф признался, что узнал о том, кто его настоящий отец, в возрасте 13 лет, и это изменило его мир. Сейчас они достаточно близки, часто общаются.

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Его мать Милдред Баена была домработницей актера. Она родила сына в один год с младшим сыном Марии Кристофером.

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