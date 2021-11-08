Лидия Таран едва осталась жива после ДТП.

Украинская телеведущая Лидия Таран рассказала в инста-сториз жутким происшествием, которое произошло с ней. Звезда 1+1 села в такси на заднее сидение, позвонила дочери и сказала, что через 10 минут будет дома. Но буквально через пару секунд после звонка водитель Лидии врезался в другую машину.

"Вызвала такси... Села на заднее сиденье. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома... И опа - через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне", - написала телеведущая в инста-сториз.

Читайте также"Ору на всех, маты гну": Оля Полякова рассказала, как опозорилась на концертеПо словам телеведущей, виновником ДТП является водитель другой машины, так как он остановился на дороге и не поставил предупредительный треугольник. Также она похвалила своего водителя, который быстро среагировал и сменил полосу.

"Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня уже не было бы", - написала Лидия.

Сейчас с Лидией все в порядке. При этом звезда 1+1 пожаловалась на содранную об асфальт руку и на то, что после удара болит лоб.

Напомним, ранее Лидия Таран попала в еще один неприятный инцидент.

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Автор: Диана Могилевич