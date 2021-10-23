Грузовик повредил машину Лидии Таран.

Украинская телеведущая Лидия Таран в своем инста-блоге рассказала, что в ее припаркованную машину влетели двери грузовика.

По словам звезды, лет 10 она не попадала в ДТП и подобные инциденты. Вероятно, это произошло из-за сильного ветра. В результате этого происшествия Лидия вызвала патрульную полицию.

"Написала я сообщение утром о хорошем предчувствии и о том, как круто жить в этом моменте. И пожила - часа 3, пока не вышла ехать на эфир. Просто двери грузовика незаметно въехали в капот. Там что, спасибо, Господь, что взял такой "аварией"... Могло бы быть нечто гораздо сложнее. Теперь мои хорошие предчувствия только усилились", - сказала Таран.

Напомним, ранее Лидия Таран показала единственную дочь от Андрея Доманского.

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Лидия Таран - украинская телеведущая, обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Она начала свою журналистскую карьеру с радио, однако именно телевидение сделало её известной. Кроме основной профессии, Лидия еще занимается своим социальным проектом "Осуществи мечту", цель которого - реализовать мечты тяжелобольных детей в Украине.

С 2009 года Таран является ведущей на телеканале 1+1 и 2+2. Она занималась такими программами, как "Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", "ТСН" и "ПроФутбол".

Известно, что Лидия любит кататься на лыжах, часто меняет свой имидж, а также она участвовала в шоу "Танцую для тебя".

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Автор: Диана Могилевич