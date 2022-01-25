Людмила Балан не перестает удивлять поклонников своей энергичностью.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 63-летняя певица Людмила Балан, показала новое видео своего зажигательного выступления.

Ролик она опубликовала в Instagram.

"Я счастлива, когда могу приносить людям радость и делать их счастливыми", – отметила она в подписи к видео.

63-летняя Людмила Балан на видео поет и танцует в коротком молодежном платье с открытыми плечами и в босоножках на высоких каблуках.

Подписчики в комментариях удивляются, как ей удается сохранять такую энергичность:

"Такая прекрасная и светлая, как лучик солнца", "Людмила, вы – зажигалочка", "А вы уверены, что ей за 60? Это просто невероятно".

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