Александр планирует поехать в другую часть планеты.

Скандально известный украинский блогер, экс-супруг певицы Анны Тринчер - Александр Волошин - сообщил о переезде. 27-летний инфлюенсер, который летом сбежал из Украины, решил провести зиму в теплой стране.

Как известно, после побега мужчина некоторое время жил в Польше, а затем поселился в Валенсии, Испания. Там он планировал приобрести квартиру и перевез туда свои машины. Однако Волошин конец осени и зиму проведет в другой стране.

Блогер вышел на связь в своем Instagram. На кадрах, которые он опубликовал, Александр продемонстрировал, как он пакует чемоданы, намекнув на переезд.

Видео дня

Подписчики беглеца быстро догадались, куда собирается инфлюенсер, поскольку он ранее уже рассказывал, что планирует отправиться в Индонезию. Следующие несколько месяцев Волошин будет жить на острове Бали. Беглец уже отправился в путь и, вероятно, уже завтра прибудет в Индонезию.

"То чувство, когда ты наконец забил на эти де**льные мысли в голове и послушал свое сердце!" - подписал кадры Александр.

Что известно о бегстве Волошина из Украины

О своем бегстве блогер сообщил в августе этого года. После своего выезда инфлюенсер записал скандальное видео "Кто предатель" и опубликовал его на YouTube. В нем он попытался оправдаться за свой побег и занялся поиском "виновных". По его словам, причиной выезда стала якобы так называемая система, царящая в Украине. Он добавил, что вернется на родину тогда, когда она изменится.

Позже журналистка Рамина Эсхакзай провела расследование и выяснила, что Волошин незаконно пересек границу 31 июля. Интервьюер заявила, что он выехал из Украины под видом водителя микроавтобуса. Позже она передала собранные доказательства в полицию. Тогда Рамина отмечала, что побег может грозить Александру международным розыском.

Напомним, ранее Волошин ответил, боится ли международного розыска. Блогер говорит, что пытается принять все сложные ситуации и не отчаиваться.

Вас также могут заинтересовать новости: