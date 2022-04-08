Светлана Кривоногих выставила свою квартиру в Санкт-Петербурге на аренду.

Российская бизнесвумен Светлана Кривоногих, которой неоднократно приписывали роман с президентом РФ Владимиром Путиным, решила сдать в аренду свою четырехкомнатную квартиру, которую купила после рождения дочери Елизаветы. К слову, отцовство Елизаветы приписали также Путину, так как 19-летняя девочка очень на него похожа.

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Отмечается, что объявление о сдаче квартиры в доме по адресу 2-я Березовая аллея, 19, размещено на сайте агентства недвижимости Engel & Volkers.

Известно, что эта квартира начисляет 447,4 кв.м. Там есть лифт, чтобы можно было быстрее передвигаться по этажам.

На первом этаже - гостиная и терраса с видом на Неву, на втором - спальня и детская, на третьем - бар с домашним кинотеатром и итальянским дизайнерским шезлонгом, покрытым золотой фольгой.

В цокольном этаже - гараж и комната ожидания для охранников и водителей.

Стоит отметить, что Кривоногих хочет получить за сдачу квартиры в аренду 700 тысяч рублей (258 050 гривень).

Напомним, что известно обо всех женщинах Владимира Путина.

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