Зрители помнят ее по роли младшей из трех сестер – Фиби.

Звезда известного американского сериала "Все женщины – ведьмы" Алисса Милано, которая сыграла Фиби, стала амбассадором фандрейзинговой платформы United24.

Об этом сообщается в телеграм-канале United24. Актриса и активистка будет поддерживать направление "Образование и наука".

"Украина нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо. Полномасштабная война в Украине – бесчеловечная, подлая и варварская. Она должна закончиться справедливым миром и победой Украины. Украинцы, знайте: я буду с Украиной и буду поддерживать вас на этом пути", – заявила Алисса Милано.

Звездные амбассадоры United24

В июле 2022 года амбассадорами платформы United24 стали легендарные Imagine Dragons. Группа продвигает направление медицинской помощи.

Послом платформы также является обладательница премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Тони", "Золотой глобус" и "Пибоди" Барбра Стрейзанд. Дедушка и бабушка Стрейзанд эмигрировали в США из Украины. Она сосредоточилась на направлении медицинской помощи.

Амбассадором также является американский актер Марк Хэмилл, который является одним из главных персонажей вселенной "Звездные войны". Он стал первым послом, который собирал средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов".

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