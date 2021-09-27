Анна Заворотнюк рассказала, как себя чувствует страдающая от онкологии актриса.

Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк прервала длительное молчание и наконец прокомментировала ее состояние. По словам Анны Заворотнюк, ее мать активно борется за жизнь.

Информацией об онкобольной Заворотнюк ее дочь поделилась на своей странице в Instagram.

Сейчас Анна Заворотнюк активно ведет социальные сети и делится с фанатами уроками по макияжу и стилю. Дочь актрисы, которая прославилась благодаря роли Виктории Прутковской в российском сериале "Моя прекрасная няня", часто получает вопросы касательно состояния своей матери. Однако она не любит говорить о болезни и ситуации в целом, потому такие вопросы чаще всего остаются без ответа.

В этот раз Заворотнюк-младшая сделала исключение. Поклонники спросили, как сейчас себя чувствует актриса и может ли ее дочь показать общее фото с ней. Многих интересует внешность Заворотнюк, так как, по слухам, она сильно поправилась и даже облысела.

Заворотнюк-младшая написала, что ее мама "боец" и у нее все будет хорошо. Дочь актрисы не стала раскрывать подробности, однако дала понять, что с ее матерью все в порядке.

Что касается вопроса о фото онкобольной Заворотнюк, этот вопрос дочери актрисы не понравился.

"Совместное фото мы не выложим, для чего это?"- написала Заворотнюк-младшая.

Судя по всему, актриса действительно потеряла былую красоту и теперь не хочет показывать свою внешность фанатам.

Болезнь Заворотнюк - что известно

В начале осени 2019 года СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу. После этого ее супруг Петр Чернышев воздерживался от выступлений. Сама актриса "пропала" из соцсетей.

В мае 2020 года в России впервые официально обнародовали диагноз Заворотнюк - глиобластома.

Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии и рассказал, что у нее нет волос и она передвигается на коляске.

Также вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова