Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк прервала длительное молчание и наконец прокомментировала ее состояние. По словам Анны Заворотнюк, ее мать активно борется за жизнь.
Информацией об онкобольной Заворотнюк ее дочь поделилась на своей странице в Instagram.
Сейчас Анна Заворотнюк активно ведет социальные сети и делится с фанатами уроками по макияжу и стилю. Дочь актрисы, которая прославилась благодаря роли Виктории Прутковской в российском сериале "Моя прекрасная няня", часто получает вопросы касательно состояния своей матери. Однако она не любит говорить о болезни и ситуации в целом, потому такие вопросы чаще всего остаются без ответа.
В этот раз Заворотнюк-младшая сделала исключение. Поклонники спросили, как сейчас себя чувствует актриса и может ли ее дочь показать общее фото с ней. Многих интересует внешность Заворотнюк, так как, по слухам, она сильно поправилась и даже облысела.
Заворотнюк-младшая написала, что ее мама "боец" и у нее все будет хорошо. Дочь актрисы не стала раскрывать подробности, однако дала понять, что с ее матерью все в порядке.
Что касается вопроса о фото онкобольной Заворотнюк, этот вопрос дочери актрисы не понравился.
"Совместное фото мы не выложим, для чего это?"- написала Заворотнюк-младшая.
Судя по всему, актриса действительно потеряла былую красоту и теперь не хочет показывать свою внешность фанатам.
Болезнь Заворотнюк - что известно
В начале осени 2019 года СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна и попала в больницу. После этого ее супруг Петр Чернышев воздерживался от выступлений. Сама актриса "пропала" из соцсетей.
В мае 2020 года в России впервые официально обнародовали диагноз Заворотнюк - глиобластома.
Летом 2021 года друг Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии и рассказал, что у нее нет волос и она передвигается на коляске.
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