Он считает, что они не должны возвращаться в Украину.

Украинский ведущий Фима Константиновский резко высказался о мужчинах-беглецах, которые во время войны отсиживаются за границей.

Он считает их предателями и говорит, что они не должны больше возвращаться в Украину.

"Есть какая-то там Настя Каменских, которая разыграла тачку, или не разыграла, просто галочку поставила. Какой-то Потап… Есть много людей наших известных, которые в начале войны сделали патриотическую х**ню, и сохранились, как они думают, в памяти. Мне очень жаль, что у людей очень короткая память, и я надеюсь, что все-таки, когда приедет Винник в страну, то он пойдет на **й. Что когда вернется Потап, он пойдет на **й. И когда вернутся все те, кто выехал", - сказал Константиновский на YouTube-канале "Розмова".

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Он добавил, что артисты, выехавшие за границу, имитируют понимание, а на, самом деле, они далеко не понимают, что происходит в Украине и не могут понять чувства других.

"Когда Влад Яма, бл*дь, выкладывает фотографию с "Кто сверху?" и пишет "Держимся". Да пошел ты на *** со своим "Держимся". Я очень надеюсь, что вот эта вся стая не вернется ни в Украину, ни на экраны. Так не работает. Я не могу к людям, которые предали страну, по факту предали, относиться, как ко всем остальным", - добавил он.

Напомним, ранее Фима Константиновский ответил, почему не воюет.

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