Он назвал себя трусом и сказал, что не готов "умереть за Украину".

Украинский певец Иван Збараский, выступающий под псевдонимом Zbaraski, шокировал украинцев своим заявлением. Он сказал, что ему наплевать на Украину и что за границей он только делает вид, что занимается волонтерством.

На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию текста, изложенном на бумаге. Збараский пишет, что боится умереть за Украину и за людей. Также он говорит о том, что ему все равно на Каховку, хотя еще недавно выпустил песню, посвященную трагедии на Каховской ГЭС.

"Мои песни в основном о моей жизни и том, какой я классный, стильный, вайбовый любовник. Мне безразлична Украина, я сижу здесь и делаю вид, что я что-то делаю, что я волонтер и это хорошо. Мне безразлична Каховка и трагедии каждый день, я подключил сбор к песне, потому что так правильно. Я не знаю, какую цель преследую, когда пишу песни о себе, войне", – написал Збараский.

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Пользователи сети заметили, что сейчас у артиста тяжелое психологическое состояние, но даже это не является причиной для того, чтобы так относится к родине.

Как отреагировали украинцы

"Не справляться – ок. Вы*рать подобную ерунду на всеобщее обозрение, сидя в Европоньке - не ок. Это не откровенность, это ничтожество"

"Все равно на Украину, Каховку, трагедии? Простите, но можно подбирать слова. А военные не устали?"

"Отказывайся от гражданства, если тебе на Украину все равно"

Отметим, еще до полномасштабного российского вторжения Иван Збараский уехал в Нидерланды. В одном из интервью он сказал, что пока не знает, вернется ли в Украину.

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